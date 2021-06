Μπάγερν Μονάχου: «Κλείνει» Χίλιαρντ! (pic & vid)

Η Μπάγερν Μονάχου ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Νταρούν Χίλιαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης προχωράει η Μπάγερν Μονάχου μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο λόγος για τον Νταρούν Χίλιαρντ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Βαυαρούς! O Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε φέτος σε 37 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ, σουτάροντας με 44% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Ο Χίλιαρντ συνολικά μετράει 98 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με 9,5 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1,1 τελικές πάσες.

I can confirm that Darrun Hilliard is now in advanced discussions on a deal with Bayern Munich https://t.co/wQl4uB20T6