ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανανέωσε με Ούκχοφ για τα επόμενα 2+1 χρόνια

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Ιβάν Ούκχοφ γι' άλλα 2+1 χρόνια.

Κάτοικος Μόσχας θα παραμείνει ο 26χρονος γκαρντ καθώς η ΤΣΣΚΑ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο καλύτερος νεαρός παίκτης της VTB League με τη φανέλα της Περμ τη σεζόν 2016-17 βρίσκεται στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας από το 2018 και έχει αγωνιστεί σε 45 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 1,9 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σουτάροντας με 49% στα δίποντα και 35% στα τρίποντα.

Guard Ivan Ukhov (25 y.o., 193 cm) signed new "2+1" contract with our club. pic.twitter.com/z6NSRR5rRE