Μπάγερν Μονάχου: Εξετάζει τον πρώην παίκτη του Λαυρίου, Κάιλ Άλμαν (pic & vids)

Η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πώς έχει βάλει στο... μάτι τον άλλοτε παίκτη του Λαυρίου, Κάιλ Άλμαν!

Ο Κάιλ Άλμαν αγωνίστηκε στην Basket League με τη φανέλα του Λαυρίου τη σεζόν 2019-20 αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα είχε αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 11 πόντους, 2,1 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Λετονία για λογαριασμό της Ρίγα με την οποία μέτρησε στην σεζόν που ολοκληρώθηκε 13,8 πόντους, 5 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ στο BCL όπως επίσης 15,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 4,6 τελικές πάσες στο πρωτάθλημα Εσθονίας-Λετονίας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρσία και το Sportando, ο Άλμαν έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο με το θέμα του προπονητή και δη τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Bayern Munich is eyeing with interest Kyle Allman, sources tell @sportando.

Allman spent the season with VEF Riga averaging 15.7ppg, 3.7rpg and 4.6apg in Estonian-Latvian league and 13.8ppg, 3.2rpg and 5apg in BCL.