ΤΣΣΚΑ: Κράτησε Κουρμπάνοφ (pic)

Η ΤΣΣΚΑ κράτησε τον αρχηγό της, με τον Νικίτα Κουρμπάνοφ να παραμένει στην ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο 1+1 ετών.

Ο Χίλιαρντ αποχώρησε, ο αρχηγός έμεινε. Ο Νικίτα Κουρμπάνοφ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Ρωσίας, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 ετών με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Στην ΤΣΣΚΑ βρίσκεται ανελλιπώς από το 2015 μέχρι σήμερα, πανηγυρίζοντας τη Euroleague το 2016 και το 2019, ενώ το τρόπαιο κατέκτησε και στην πρώτη του θητεία στους Ρώσους το 2006.

Φέτος σε 39 ματς στη Euroleague σε regular season και playoffs είχε 4.1 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 34% τρίποντα.

Captain stays! 🔴🔵



Forward Nikita Kurbanov (34 y.o., 202 cm) signed new "1+1" contract with our club. pic.twitter.com/lrN2mVqnpm