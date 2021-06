Διάψευση Χεζόνια για Μπαρτσελόνα: «Είναι προσωπικές απόψεις και... δεν έχω ατζέντη» (pic)

Ο Μάριο Χεζόνια έσπευσε να... σβήσει άμεσα τη «φωτιά» που άναψε Ισπανός δημοσιογράφος αναφορικά με το μέλλον του.

Μετά τα όσα υποστήριξε ο δημοσιογράφος Πακόχο Ντελγάδο για πιθανή επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στην Μπαρτσελόνα, ήρθε η... άμεση απάντηση του Κροάτη φόργουορντ!

Συγκεκριμένα με χαρακτηριστική ανάρτηση έσπευσε να διαψεύσει τα όσα ανέφερε αναφορικά με το μέλλον του. Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος του «Cadena SER» έγραψε ότι «ο Μάριο Χεζόνια είναι κοντά στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα. Ο ατζέντης του παίκτη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα και στις απώλειες που θα έχει ώστε να δημιουργηθούν κενά. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον Χίγκινς, στον οποίο έχει προταθεί 10% μείωση, κάτι που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στο Μιλάνο».

Τι απάντησε ο ίδιος ο Χεζόνια ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι θα αποφασίσει τον Αύγουστο; «Αυτές είναι προσωπικές απόψεις. Αγαπώ αυτό το παιχνίδι! Επίσης ο Κόρι αξίζει αύξηση 10% για όλα όσα έκανε φέτος. Και Πάκο, δεν έχω ατζέντη!» ήταν η απάντηση του Κροάτη.

Paco striking de Madrid. With opiniones personales. I love this game. Also, Cory deserves at least 10% INCREASED salary for what he did for them IMO. And Paco, I don’t have an agent https://t.co/KzJyZKkRF1