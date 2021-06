ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανακοίνωσε Γκριγκόνις μέχρι το 2024 (pic)

H ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε την πρώτη φετινή προσθήκη της, τον Λιθουανό Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Μόσχας μέχρι το 2024.

Το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον Μάριους Γκριγκόνις ξεκίνησε κάπου στα τέλη Μαίου. Και λίγες ημέρες αργότερα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο 27χρονος Λιθουανός με το... φαρμακερό σουτ θα φοράει τη φανέλα των πρωταθλητών της VTB μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στην EuroLeague, o Γκριγκόνις, με τη φανέλα της Ζαλγκίρις μέτρησε 34 συμμετοχές (με 27:38 στο παρκέ), 13.4 πόντους, 2.1 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και σούταρε με 45.6% από το τρίποντο (72/158).

Marius Grigonis joined CSKA



Lithuanian shooting guard Marius Grigonis (27 years old, 198 cm) became the first recruit of our team in the offseason. The contract with the player is valid until the summer of 2024. pic.twitter.com/Ef5Sa6UNtP