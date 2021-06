Τα πρώτα βραβεία της Ένωσης παικτών της Euroleague!

Η Ένωση παικτών της Euroleague ανακοίνωσε αναλυτικά τις επιλογές της, για τα πρώτα βραβεία σε παίκτες.

Η Ένωση παικτών της Euroleague δημιούργησε τα δικά της βραβεία και ανακοίνωσε τους νικητές της φετινής διοργάνωσης. Μια τέτοια πρωτοβουλία δεν υπήρχε μέχρι τώρα και πλέον και οι παίκτες θα μπορούν να ψηφίζουν τους καλύτερους της σεζόν.

MVP βγήκε ο Μίτσιτς με ποσοστό στο 58,9%, το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν πήγε στον Ταβάρες, με ποσοστό στο 33,9%, ενώ καλύτερος νεαρός παίκτης αναδείχτηκε ο Γιοκουμπάιτις με ποσοστό 39,3%. Πιο κλατς παίκτης βγήκε ο Κόρι Χίγκινς (44,6%), με το μεγάλο του δίποντο που έστειλε την Μπαρτσελόνα στον τελικό να παίζει τον ρόλο του.

Πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν αναδείχτηκε ο Πολονάρα με ποσοστό 42,9%, ο οποίος πρόκειται να εξαργυρώσει την εξαιρετική σεζόν του, ενώ καλύτερος 6ος παίκτης βγήκε ο Ουίλ Κλάιμπερν με 33,9%. Παίκτης που σέβονται πιο πολύ αναδείχτηκε ο Κάιλ Χάινς με 69,6%, ενώ καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος βγήκε ο Πιερ με 44,6%. Τέλος, ήταν γνωστό ότι το βραβείο Fair Play το πήρε ο Νικ Καλάθης με ποσοστό 37,5%.

MVP - Μίτσιτς με 58,9%

Καλύτερος αμυντικός - Ταβάρες, με 33,9%

Καλύτερος νεαρός παίκτης - Γιοκουμπάιτις με 39,3%

Πιο κλατς παίκτης - Χίγκινς με 44,6%

Πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν - Πολονάρα με 42,9%

Καλύτερος 6ος παίκτης - Κλάιμπερν με 33,9%

Παίκτης που εμπνέει σεβασμό - Χάινς με 69,6%

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος - Πιερ με 44,6%.

Fair Play - Καλάθης με 37,5%

