Έδινε... ρέστα ο Αταμάν στο ανοικτό μικρόφωνο του τελικού: «Κρατάω τάιμ άουτ για του χρόνου» (vid)

Η EuroLeague είχε ανοικτά μικρόφωνα στους προπονητές κατά τη διάρκεια του τελικού, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει... πραγματικό ρεσιτάλ με τις ατάκες του!

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν πιο... χαμηλών τόνων κατά τη διάρκεια του αγώνα, εστιάζοντας περισσότερο σε όλα τα τεχνικά κομμάτια του τελικού. Από την άλλη ο Εργκίν Αταμάν δεν παρέλειπε να κάνει και την... πλάκα του!

Συγκεκριμένα ο διαιτητής του είπε ότι έχει ένα ακόμη τάιμ άουτ και εκείνος απάντησε «το κρατάω για του χρόνου» ενώ όταν ο Μπερτομέου του έδινε την αναμνηστική ρέπλικα του Κυπέλλου, του είπε: «Θα έρθω να το πάρω και την επόμενη χρονιά».

Επιπλέον έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση και με τους πανηγυρισμούς του μετά το τέλος.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο της EuroLeague

Get closer to the #F4GLORY Championship game as the two coaches get Mic'd UP!



Hear from Jasikevicius and Ataman now pic.twitter.com/4IIOwDpjkw