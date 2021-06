Γιασικεβίτσιους για Ουόκαπ: «Η αξία του είναι μεγαλύτερη από 8 πόντους και 5 ασίστ»

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εκθείαζε τον Τόμας Ουόκαπ, τον παίκτη που συμφώνησε με τον Ολυμπιακό.

Ο Τόμας Ουόκαπ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο «Λιμάνι». Ο Αμερικανός βρέθηκε πριν από τρία χρόνια στο Κάουνας για λογαριασμό της Ζαλγκίρις και όλα κύλησαν εκπληκτικά για εκείνον.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τον είχε επιλέξει από την Γερμανία και όχι μόνο αυτό, αλλά αποθέωσε και τον πρώην παίκτη του, για τα όσα δεν βλέπει ο κόσμος μέσα στο παρκέ. Δείτε τι είχε πει ο προπονητής της Μπαρτσελόνα για τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού.

«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την επίδραση που έχει. Είναι από εκείνους που η αξία τους είναι πολύ μεγαλύτερη από 8 πόντους και 5 ασίστ. Είναι παίκτης για τα αποδυτήρια, γεμίζει τρύπες, παίρνει έξυπνες αποφάσεις... Είναι εκπληκτικός στο να αλλάζει το παιχνίδι».

Sarunas Jasikevicius in a recent interview about Thomas Walkup: "People don't realize his impact. It's a player whose value is much higher than just 8 points and 5 assists. It's a locker room, defense, filling the holes, smart decisions... He's an incredible game-changer."