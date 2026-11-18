Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ, αλλά και ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλός του στο EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία τεράστια ανατροπή στην έδρα της Μανρέσα. Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 15 πόντους, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι με ένα τρομερό δεύτερο ημίχρονο, επέστρεψε στο ματς και πήρε το σπουδαίο διπλό με 88-80.

Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, το ρεκόρ του ΠΑΟΚ βελτιώθηκε σε 6-2. Έτσι παρέμεινε δεύτερος στον όμιλο, ενώ η Μανρέσα είναι τρίτη με 5-3.

Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ

Μπαχτσεσεχίρ 7-1 ΠΑΟΚ 6-2 Μανρέσα 5-3 Ουλμ 3-5 Ρόμα BC 3-5 Μπόσνα 3-5 Λιετκαμπέλις 3-5 Μπάλκαν 2-6

Ο ΠΑΟΚ για την ένατη αγωνιστική του EuroCup, θα επιστρέψει στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, την Τρίτη (08/12), θα υποδεχθεί στην «PAOK Sports Arena» την Μπόσνα, με στόχο να συνεχίσει τις νίκες. Το τζάμπολ στην αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 20:00.