Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Μανρέσα (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική του EuroCup. Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο ΠΑΟΚ διασταυρώνει τα ξίφη του με τη Μανρέσα στην Ισπανία (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup. Ο Αντρέα Τρινκιέρι σε δηλώσεις του, στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενέργεια και στη διαθεσιμότητα των παικτών του ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την αναμέτρηση με τη Μανρέσα:

«Η βαθμολογία δεν λέει όλη την αλήθεια. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει κερδίσει σημαντικά παιχνίδια. Έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς, παίζει ένα συγκεκριμένο είδος μπάσκετ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Διαθέτει πολύ μεγάλο ροτέισον, με 13 παίκτες, και προέρχεται από δύο νίκες στην ACB. Είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αναγκάζει τους αντιπάλους της να κάνουν πολλά λάθη. Φυσικά, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για εμάς».

Για το περιορισμένο ροτέισον και τη διαχείριση της ενέργειας:

«Κάνουμε τα σωστά πράγματα, αλλά όταν έχεις μικρότερο ροτέισον, κάθε παιχνίδι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους παίκτες. Η ενέργεια μειώνεται λίγο περισσότερο με κάθε αγώνα που δίνεις.

Είναι δύσκολο να διαχειριστείς την ενέργεια και την ένταση των παικτών και παράλληλα να διατηρήσεις την ομάδα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης».

Για το αν μια νίκη στην Ισπανία θα διευκολύνει τη συνέχεια:

«Το μόνο που θα σημαίνει μια νίκη είναι ότι θα έχουμε κερδίσει εκτός έδρας μια ομάδα που διεκδικεί την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν κάνει τα παιχνίδια σου ευκολότερα. Μόνο αν παίζεις καλά μπορείς να τα κάνεις ευκολότερα».

Για την κατάσταση των Φόστερ και Γκρέι και τις πιθανές απουσίες:

«Πιστεύω ότι αυτό θα αποφασιστεί αύριο. Όταν έχουμε ήδη απουσίες, γνωρίζουμε ότι προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Όταν παίζεις κάθε τρεις ημέρες, δεν εκπλήσσομαι. Θα προσπαθήσω να δω αύριο, πριν από την πτήση, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν».