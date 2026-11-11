Κοντραταβίτσιους: «Απόλαυσα το παιχνίδι ως θεατής, όχι ως προπονητής»

Ο προπονητής της Ρίγα Ζέλι, Ρόκας Κοντραταβίτσιους, υποστήριξε ότι ο Άρης και το περιβάλλον του Nick Galuis Hall είναι επιπέδου Euroleague.

Ο νεαρός προπονητής της λετονικής ομάδας υποστήριξε ότι απόλαυσε το παιχνίδι ως θεατής αλλά όχι ως προπονητής έπειτα από τη βαριά ήττα που υπέστη η ομάδα του. «Ο Άρης έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι ο Άρης είναι επιπέδου Euroleague. Αυτό δεν αλλάζει την κουλτούρα μας γιατί με το παιχνίδι που κάναμε σήμερα δείξαμε ότι φοβόμαστε τους αντιπάλους μας. Αυτό δεν μου αρέσει και θέλω να αλλάξει», είπε και ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα κι αν έπαιξε ρόλο στο πώς εμφανίστηκε η ομάδα του.

«Είμαι από το Κάουνας, έχω δουλέψει στη Ζάλγκιρις κι έχω βρεθεί σε τέτοια ατμόσφαιρα. Βέβαια εδώ το περιβάλλον και οι οπαδοί του Άρη είναι top επιπέδου. Απόλαυσα το παιχνίδι ως θεατής, δεν το διασκέδασα όμως ως προπονητής, έτσι όπως παρουσιάστηκε η ομάδα μου. Είμαι χαρούμενος που είχα τη δυνατότητα να βρεθώ σ’ αυτό το γήπεδο, όχι όμως από την εικόνα που εμφανίσαμε γιατί ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών».