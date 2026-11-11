EuroCup: Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη μετά τη νίκη κόντρα στη Ρίγα Ζέλι
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Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον Α' όμιλο του EuroCup μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στη Ρίγα Ζέλι.
Ο Άρης ισοπέδωσε με 105-81 τη Ρίγα Ζέλι στο «Αλεξάνδρειο» και πέτυχε την έκτη του νίκη στο φετινό EuroCup για να διατηρηθεί στην δεύτερη θέση του ομίλου του στη διοργάνωση πίσω μόνο από την Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη:
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 6-0
- Άρης 6-1
- Λε Μαν 3-3
- Ντερτόνα 3-3
- Ζέλι 3-4
- Τσεντεβίτα 2-5
- Σίγουλβς 2-5
- Μπούργκος 1-5
@Photo credits: eurokinissi
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