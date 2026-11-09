Μουρ: «Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία του επόμενου παίκτη»

Ο Μπεν Μουρ μίλησε για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, ενώ αναφέρθηκε και στο αυριανό παιχνίδι στην έδρα της Μπάλκαν (10/11, 19:00).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αμερικανός σέντερ του ΠΑΟΚ στη media day...

Για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μπάλκαν: «Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε εκτός έδρας και αυτό από μόνο του είναι ένας παράγοντας. Είναι μια καλή ομάδα, με ψηλούς που έχουν μέγεθος και κάποιους επικίνδυνους επιθετικά παίκτες που πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία στην επίθεση, να κυκλοφορούμε την μπάλα και να συμμετέχουν όλοι. Αμυντικά πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να προσέχουμε τις λεπτομέρειες και να έχουμε πειθαρχία, χωρίς να παίρνουμε περιττά ρίσκα».



Για τον τραυματισμό του Όσμαν: «Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας. Σε κάθε σεζόν υπάρχουν τραυματισμοί και σκαμπανεβάσματα. Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία του επόμενου παίκτη, όπως λέμε πάντα. Όποιος καλείται να αγωνιστεί πρέπει να είναι έτοιμος και να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».



Για τα κρίσιμα καλάθια που έχει πετύχει, με πιο πρόσφατο εκείνο απέναντι στη BC Ρόμα: «Είναι ωραίο συναίσθημα. Ήταν μια παρόμοια κατάσταση, με ελάχιστο χρόνο να απομένει στο παιχνίδι. Νιώθω καλά γι' αυτό και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι».