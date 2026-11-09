Τρινκιέρι: «Δύσκολη περίοδος για παίκτη, εξετάζουμε τα πάντα»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε ενόψει της αυριανής αναμέτρηση με τη Μπάλκαν στη Βουλγαρία (10/11, 19:00) και αναφέρθηκε και στις αναζητήσεις του ΠΑΟΚ στην αγορά.

Ο ΠΑΟΚ αναζητά μια λύση μετά το σοβαρό τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, με τον προπονητή της ομάδας, να απαντά για τη διαδικασία αυτή, ενώ αναφέρθηκε τόσο στους Βούλγαρους, όσο και στην πρώτη αντίδραση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, μετά τον τραυματισμό του ηγέτη του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τρινκιέρι στη media day...

Για την αναμέτρηση με τη Μπάλκαν: «Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχει πολύς χρόνος για σκέψη. Είναι απλώς η ώρα να προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι. Πολλές φορές παίζουμε Τρίτη, επομένως, όταν έχεις μία ημέρα λιγότερη για προετοιμασία, έτσι έχουν τα πράγματα. Αν κάνουμε το λάθος να κοιτάξουμε τη βαθμολογία, θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Πρώτα απ’ όλα, είναι πρωτάρηδες στη διοργάνωση. Μόλις κέρδισαν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, στο Σεράγεβο. Για παράδειγμα, η Μπαχτσεσεχίρ έχασε εκεί, ενώ εμείς καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος του αγώνα. Επομένως, πρόκειται για μια δύσκολη ομάδα. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν και πιστεύω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, με μεγάλη σωματική ένταση. Όσα συνέβησαν στο παρελθόν ανήκουν στο παρελθόν. Αύριο έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση».

Για αυτά που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει αύριο: «Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη συνέπεια σε όλους τους τομείς. Η ομάδα μου βελτιώνεται, όμως η διαδικασία της εξέλιξης δεν είναι κάτι που μπορεί να ολοκληρωθεί. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι στην επίθεση, στην άμυνα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο».

Για την αντίδραση της ομάδας μετά τον τραυματισμό του Όσμαν στο παιχνίδι με το Βίκο: «Κάναμε ακριβώς αυτό που περίμενα. Διαχειριστήκαμε σωστά την κατάσταση και παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Βίκος μπορεί να μην είναι ομάδα που θεωρείται φόβητρο, όμως είναι μια ομάδα που παίζει μπάσκετ και διαθέτει ταλέντο. Η ομάδα μου αντέδρασε ακριβώς όπως περίμενα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η ενέργεια που εμφανίζεται όταν χάνεις έναν σημαντικό παίκτη πρέπει να βρω έναν τρόπο να τη διατηρήσω. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε ακόμη σε μια φάση στην οποία μπορούμε να βρούμε μέσα από την ίδια την ομάδα τους πόρους για να ανταποκριθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να πειστώ γι’ αυτό. Είναι κάτι που βλέπω καθημερινά».

Για το ενδεχόμενο ενίσχυσης: «Φυσικά, έχουμε ένα μεγάλο κενό στη θέση των φόργουορντ. Η διοίκηση προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό, ώστε να βρει κάποιον που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Εγώ, όμως, δε μπορώ να προπονώ την ομάδα σκεπτόμενος τα σύννεφα, τον καιρό ή τον άνεμο. Προπονώ τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου και προσπαθώ να τους κάνω να παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για την εικόνα της ομάδας: «Από εκεί προκύπτουν η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη μου στους παίκτες μου. Βλέπω την ομάδα να προσπαθεί να εφαρμόσει όσα ζητάω και να βελτιώνεται. Σε ορισμένα παιχνίδια ήμασταν καλοί, σε άλλα η απόδοσή μας ήταν μέτρια, όμως συνολικά η ομάδα πάλευε πάντα. Πάντα. Είχαμε μόνο ένα πολύ κακό παιχνίδι. Ακόμη και στην Τουρκία, φτάσαμε κοντά στο να κάνουμε μια απίστευτη ανατροπή. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνουν κίνητρο σε έναν προπονητή».

Για την κατάσταση στην αγορά όσον αφορά την ενίσχυση: «Είναι πολύ δύσκολο για μένα να κάνω scouting παικτών την ώρα που υπάρχουν αγώνες, ταξίδια, προπονήσεις και όλες αυτές οι υποχρεώσεις. Αυτή την περίοδο η αγορά είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι παίκτες. Εξετάζουμε τα πάντα και θα δούμε».