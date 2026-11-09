Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την 7η αγωνιστική του EuroCup και θα έχει πολλούς φιλάθλους στο πλευρό του.

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία (10/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την 7η αγωνιστική του EuroCup και θα έχει πολλούς φιλάθλους στο πλάι του, με διακύβευμα την πέμπτη του νίκη στη διοργάνωση. Στον αντίποδα, η αυριανή οικοδέσποινα έχει μόλις μια νίκη μετά από έξι αγώνες και είναι η ουραγός του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αυριανή αναμέτρηση ετοιμάζονται και οδικές εκδρομές, με τους υποστηρικτές του Δικεφάλου του Βορρά να σκοπεύουν να κάνουν τους παίκτες του Τρινκιέρι να νιώθουν πως αγωνίζονται... σπίτι τους.

Οι ασπρόμαυροι θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών μετά τη νίκη κόντρα στη Roma BC (113-111) αλλά και απέναντι στους Βίκος Φαlcons (93-67), για τη GBL.