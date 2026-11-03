Ταϊρί: Όλα όσα έκανε στη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC
Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επικρατεί με 113-111 στο φινάλε. Ο Μπεν Μουρ πέτυχε το νικητήριο καλάθι, όμως ο Μπριν Ταϊρί ήταν ασύλληπτος και... οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» προς τη νίκη.
Ο Αμερικανός γκαρντ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους (4/7 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
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