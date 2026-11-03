Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ασύλληπτος κόντρα στη Ρόμα BC και... οδήγησε τον ΠΑΟΚ προς την 4η νίκη του στο EuroCup.

Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επικρατεί με 113-111 στο φινάλε. Ο Μπεν Μουρ πέτυχε το νικητήριο καλάθι, όμως ο Μπριν Ταϊρί ήταν ασύλληπτος και... οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» προς τη νίκη.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους (4/7 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.