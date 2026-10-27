Ο Τσέντι Όσμαν ήταν πραγματικός ασύλληπτος κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία τεράστια προσπάθεια τα τελευταία λεπτά του αγώνα κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ, όμως δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Η τουρκική ομάδα πήρε τη νίκη στην έδρα της με 84-81 για την 5η αγωνιστική του EuroCup, με τον Τσέντι Όσμαν, να είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα.

Ο Τούρκος φόργουορντ, ήταν ασταμάτητος και πραγματοποίησε μία ασύλληπτη εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Μιλάμε για τον ηγέτη του ΠΑΟΚ και αυτό φάνηκε κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ, έστω και αν δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Όσμαν έμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά και είχε 30 πόντους (7/8 βολές, 4/4 δίποντα, 5/11 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Μία πολύ μεγάλη εμφάνιση, δείγμα και της ποιότητάς του, μιας και μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους small forward στην Ευρώπη.