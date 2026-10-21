Σαν Τζιοβάνι - Παναθηναϊκός 65-75: Έκαναν το 2/2 στο EuroCup Women οι Πράσινες
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Geas Basket εκτός έδρας με 75-65. Χέις και Οκοσούν φρόντισαν να οδηγήσουν στο 12-6 (3’25’’) την οικοδέσποινα, αλλά οι «Πράσινες» απάντησαν γρήγορα, πήραν το προβάδισμα με την Κέιβ (12-13, 5’28’’) και έφτασαν στο 17-25 (9’50’’) με τις Σταμολάμπρου και Φόρμαν. Οι δύο ομάδες κοίταξαν η μία την άλλη ξανά στα μάτια (29-29, 15’) με τις Ιταλίδες να παίρνουν ξανά τα ηνία ως το +11 (50-38, 23’). Ο Παναθηναϊκός δεν τα παράτησε με την Κριμίλη να ευστοχεί για το 50-50 (26’) και την Φόρμαν να ακολουθεί για το 53-58 (28’40”). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Κέιβ οδήγησαν στο 55-64 (33’40”), η Φόρμαν σημείωσε έξι συνεχόμενους για το 65-75, σφραγίζοντας τη νίκη για το Τριφύλλι. Έτσι, το σύνολο της Σελέν Ερντέμ έκανε το 2/2 στη φετινή διοργάνωση.
Διαιτητές: Ρεπέλις (Λετονία)-Κράιντς (Σλοβενία)-Ζέκα (Κόσοβο)/Γέλεν (Σλοβενία)
Δεκάλεπτα: 17-25, 41-35, 53-58, 65-75
Geas Μπάσκετ (Τζανότι): Οκοσούν 21, Κορνέλιους, Γουάιτ 15 (1), Κάτσερικ 6 (2), Τοφόλο 2, Μερίσιο, Νικολόντι 2, Χέις 10 (2), Τουρέλ 6 (2)
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φόρμαν 15, Σταμολάμπρου 2, Μπεγιέντι 21 (6), Κέιβ 17 (11ρ.), Πρινς 10, Κριμίλη 10 (2), Χατζηγιακουμή, Κάρτερ
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