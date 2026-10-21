Ο Πανσερραϊκός γνώρισε την ήττα με 96-77 από την ανώτερη Μονπελιέ στις Σέρρες, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup Women.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε στα πρώτα λεπτά μετατρέποντας το 2-7 (1’48’’) σε 10-9 (3’15’’), αλλά η συνέχεια ανήκε στις Γαλλίδες. Η διαφορά άρχισε να ανεβαίνει, έφτασε σε διψήφια τιμή (12-22, 7’20’’) και στο +30 (34-64, 22’45’’) στην τρίτη περίοδο με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με το τελικό 77-96.

Έτσι, η ομάδα της Βόρειας Ελλάδας γνώρισε τη δεύτερη της ήττα σε ισάριθμα ματς στον θεσμό. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Κιάνα Γουόκερ η οποία και σημείωσε 30 πόντους (9/15 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/6 βολές) αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του Κεραμιδά.

Από την Μονπελιέ η οποία και είχε επιθετική πολυφωνία ξεχώρισε η Σισέ με και η Τζόνσον με 27 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Διαιτητές: Στογιανόβα (Βουλγαρία)-Βούιτσιτς (Μαυροβούνιο)-Νικότσεβικ (Βόρεια Μακεδονία)/Ρεσιλόφσκι (Βουλγαρία)

Δεκάλεπτα: 12-27, 34-50, 46-79, 77-96

Πανσερραϊκός FIBRAN (Κεραμιδάς): Γουόκερ 30 (3), Τσινέκε 7 (1), Μπαξεβάνου 2, Παπαϊωάννου 2, Γεροστεργίου 6 (2), Ελέκο 19 (1), Τσολακίδου, Γκοριάνατζ 3 (1), Νάτσκου 8 (2)

Μονπελιέ (Γκοτιέ): Ζολπέρ 13 (2), Λακέντια 2, Τζόνσον 18 (3) (14 ασ. ), Σεβοζέν 12 (4), Ντιπόντ, ΕμΜπαγιέ, Σισέ 27 (13ρ.), Ραγκριί, Μπριν 10 (10ρ.), Ντιαρισό 14