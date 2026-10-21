Πανσερραϊκός - Μονπελιέ 77-96: Ήττα για τις Σερραίες στη 2η αγωνιστική του EuroCup Women
Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε στα πρώτα λεπτά μετατρέποντας το 2-7 (1’48’’) σε 10-9 (3’15’’), αλλά η συνέχεια ανήκε στις Γαλλίδες. Η διαφορά άρχισε να ανεβαίνει, έφτασε σε διψήφια τιμή (12-22, 7’20’’) και στο +30 (34-64, 22’45’’) στην τρίτη περίοδο με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με το τελικό 77-96.
Έτσι, η ομάδα της Βόρειας Ελλάδας γνώρισε τη δεύτερη της ήττα σε ισάριθμα ματς στον θεσμό. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Κιάνα Γουόκερ η οποία και σημείωσε 30 πόντους (9/15 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/6 βολές) αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του Κεραμιδά.
Από την Μονπελιέ η οποία και είχε επιθετική πολυφωνία ξεχώρισε η Σισέ με και η Τζόνσον με 27 και 18 πόντους αντίστοιχα.
Διαιτητές: Στογιανόβα (Βουλγαρία)-Βούιτσιτς (Μαυροβούνιο)-Νικότσεβικ (Βόρεια Μακεδονία)/Ρεσιλόφσκι (Βουλγαρία)
Δεκάλεπτα: 12-27, 34-50, 46-79, 77-96
Πανσερραϊκός FIBRAN (Κεραμιδάς): Γουόκερ 30 (3), Τσινέκε 7 (1), Μπαξεβάνου 2, Παπαϊωάννου 2, Γεροστεργίου 6 (2), Ελέκο 19 (1), Τσολακίδου, Γκοριάνατζ 3 (1), Νάτσκου 8 (2)
Μονπελιέ (Γκοτιέ): Ζολπέρ 13 (2), Λακέντια 2, Τζόνσον 18 (3) (14 ασ. ), Σεβοζέν 12 (4), Ντιπόντ, ΕμΜπαγιέ, Σισέ 27 (13ρ.), Ραγκριί, Μπριν 10 (10ρ.), Ντιαρισό 14
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.