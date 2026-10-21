Οι Ροστόκ Σίγουλβς εξέδωσαν ανακοίνωση, μετά την επίθεση σε λεωφορείο που είχε φιλάθλους του Άρη στη Γερμανία.

Ο Άρης συνέχισε το αήττητο σερί του στο EuroCup. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη φιλοξενήθηκε από τους Ροστόκ Σίγουλβς για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης και πήρε πολύ άνετα τη νίκη με 110-79.

Ένα λεωφορείο στο οποίο υπήρχαν οπαδοί του Άρη, δέχθηκε επίθεση και οι Ροστόκ Σίγουλβς, εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία εξέφρασαν τη λύπη τους για αυτή την ενέργεια, ενώ ελπίζουν ότι θα γίνει σύντομα γνωστό, το ποιοι έκαναν την επίθεση.

Η ανακοίνωση των Ροστόκ Σίγουλβς

«Δήλωση για την επίθεση στο λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς από τον Άρη Θεσσαλονίκης

Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από την επίθεση στο λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι άνθρωποι δέχονται επίθεση με πυροτεχνήματα στο δρόμο για το σπίτι τους μετά από έναν αγώνα μπάσκετ είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα ή τις αξίες που πρεσβεύουμε. Τίποτα παρόμοιο δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του συλλόγου μας.

Οι ανακριτικές αρχές διερευνούν το περιστατικό. Θα τους υποστηρίξουμε πλήρως σε αυτή τη διαδικασία. Για εμάς, ένα πράγμα είναι σαφές: η βία εναντίον φιλοξενούμενων οπαδών δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί.

Η χθεσινή βραδιά θα έπρεπε να είχε μείνει στην ιστορία ως μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας. Για πρώτη φορά, ένας εντός έδρας αγώνας του Rostock Seawolves για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ήταν sold out. Περισσότεροι από 4.600 θεατές βίωσαν μια φανταστική ατμόσφαιρα και μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Το μπάσκετ φέρνει τους ανθρώπους κοντά για να βιώσουν το άθλημα. Το βιώσαμε εντυπωσιακά με τόσους πολλούς παθιασμένους οπαδούς.

Λυπούμαστε βαθιά που αυτή η ξεχωριστή βραδιά έχει πλέον επισκιαστεί από ένα τέτοιο περιστατικό. Χθες το βράδυ, ζήσαμε μια βραδιά που απέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο τον ενθουσιασμό για το μπάσκετ και τη σημασία του συλλόγου μας. Το γεγονός ότι μια τέτοια περίσταση μπορεί να έχει εκμεταλλευτεί τρίτοι για να ασκήσουν βία, μας αφήνει άφωνους, ως Rostock Seawolves. Το πάθος για το άθλημα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για βία.

Το μπάσκετ αντιπροσωπεύει τη δικαιοσύνη, τον σεβασμό, την ποικιλομορφία και την ειρηνική συνύπαρξη – ανεξάρτητα από το ποιο σύλλογο υποστηρίζουν οι άνθρωποι ή από πού προέρχονται. Ο σύλλογός μας είναι κατά κάθε μορφής βίας και αποκλεισμού. Οι Seawolves υποστηρίζουν την ποικιλομορφία και την ειρηνική συνύπαρξη. Θέλουμε οι φιλοξενούμενοι οπαδοί να είναι ευπρόσδεκτοι στο Ρόστοκ, να επευφημήσουν την ομάδα τους και στη συνέχεια να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους. Το γεγονός ότι αυτό προφανώς δεν είναι δεδομένο μας ανησυχεί.

Είμαστε ανακουφισμένοι που, σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε κανείς. Οι σκέψεις μας είναι με τους πληγέντες οπαδούς του Άρη Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε ότι η επίθεση θα εξιχνιαστεί γρήγορα και ευχόμαστε σε όλους τους εμπλεκόμενους ένα ασφαλές ταξίδι στην πατρίδα τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Rostock Seawolves».