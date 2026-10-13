Μοτιεγιούνας: Τι έκανε στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ
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Δείτε όλα όσα έκανε ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, κόντρα στη Λιετκάμπελις.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Λιετκάμπελις με 93-85 για την 3η αγωνιστική του EuroCup.
Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του «δικεφάλου» του βορρά, ο Ντονάτας Μετιεγιούνας, σημείωσε 2 πόντους (1/1 δίποντα), και είχε 1 λάθος, σε 06:49 λεπτά συμμετοχής.
@Photo credits: x_paokbasketball
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