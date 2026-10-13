Η Λιετκαμπέλις είχε φοβερή ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έχοντας 10/14 τρίποντα μέχρι το φινάλε της τρίτης περιόδου στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι η Λιετκάμπελις στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η λιθουανική ομάδα είχε φοβερό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έχοντας ευστοχήσει σε 10 τρίποντα σε 14 προσπάθειες μέχρι το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Μάλιστα απέκτησε και διαφορά 10 πότων στο τέλος της 3ης περιόδου.