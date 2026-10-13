Λιετκάμπελις - ΠΑΟΚ: Μυθική ευστοχία από τους γηπεδούχους με 10/14 τρίποντα μέχρι τη λήξη της 3ης περιόδου!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Λιετκαμπέλις είχε φοβερή ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έχοντας 10/14 τρίποντα μέχρι το φινάλε της τρίτης περιόδου στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι η Λιετκάμπελις στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Η λιθουανική ομάδα είχε φοβερό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έχοντας ευστοχήσει σε 10 τρίποντα σε 14 προσπάθειες μέχρι το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
Μάλιστα απέκτησε και διαφορά 10 πότων στο τέλος της 3ης περιόδου.
@Photo credits: x_paokbc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.