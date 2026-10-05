Άρης: Παρόντες οι Γκάλης και Σιάο κόντρα στην Μπούργκος
Ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργκος (07/10, 20:00) για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup με στόχο το 2/2 στη διοργάνωση, μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Λε Μαν, επί γαλλικού εδάφους. Στο Παλέ για τη μεγάλη αναμέτρηση αναμένεται να βρεθούν οι Νικ Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο.
Τόσο η εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ και των Κιτρίνων όσο και ο διοικητικός ηγέτης των Θεσσαλονικέων, -όπως όλα δείχνουν- θα είναι στο πλευρό του πρώτου εντός έδρας ευρωπαϊκού αγώνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. O Ρίτσαρντ Σιάο πρόκειται να έρθει σε επαφή με μέλη της ΚΑΕ αλλά και με τον «Kill Bill».
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