Άρης: Παρόντες οι Γκάλης και Σιάο κόντρα στην Μπούργκος

Άρης: Παρόντες οι Γκάλης και Σιάο κόντρα στην Μπούργκος

Γιώργος Σακελλάρης
Άρης: Παρόντες οι Γκάλης και Σιάο κόντρα στην Μπούργκος

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Άρης υποδέχεται την Μπούργκος στη Θεσσαλονίκη (07/10, 20:00) και τις προσπάθειες του «Θεού του Πολέμου» θα στηρίξουν οι Νικ Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργκος (07/10, 20:00) για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup με στόχο το 2/2 στη διοργάνωση, μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Λε Μαν, επί γαλλικού εδάφους. Στο Παλέ για τη μεγάλη αναμέτρηση αναμένεται να βρεθούν οι Νικ Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο.

Τόσο η εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ και των Κιτρίνων όσο και ο διοικητικός ηγέτης των Θεσσαλονικέων, -όπως όλα δείχνουν- θα είναι στο πλευρό του πρώτου εντός έδρας ευρωπαϊκού αγώνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. O Ρίτσαρντ Σιάο πρόκειται να έρθει σε επαφή με μέλη της ΚΑΕ αλλά και με τον «Kill Bill».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     