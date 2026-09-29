Περσίδης: «Όλοι έχουμε στο μυαλό μας έναν τίτλο»

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, πριν την έναρξη των υποχρεώσεων στο Eurocup, παραδέχθηκε ότι όλοι στην ομάδα, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, την κατάκτηση τίτλων.

Ο Νίκος Περσίδης ήταν παρών στους δύο χαμένους τελικούς του FIBA Europe Cup κόντρα στη Μπιλμπάο, αλλά και σε αυτόν του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό, την Κυριακή και στις δηλώσεις του, πριν την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Eurocup, κόντρα στη Μανρέσα, τόνισε ότι άπαντες στην ομάδα, σκέφτονται την κατάκτηση ενός τίτλου.

Αναλυτικά όσα είπε:

Αρχικά ανέφερε: «Ο κόσμος έδειξε και με τα διαρκείας πόσο ανυπομονεί να μας δει στην έδρα μας, αύριο το μόνο αποτέλεσμα που κοιτάμε είναι η νίκη. Έχουν πληροφορηθεί τα παιδιά για την ατμόσφαιρα εδώ, γνωρίζουν ότι έχουν έρθει σε μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και θα το καταλάβουν αύριο και στο γήπεδο».

Για το κομμάτι της ενέργειας με το τρίτο παιχνίδι σε πέντε μέρες: «Δε νομίζω ότι στην ομάδα αρέσει να χρησιμοποιεί δικαιολογίες, παίξαμε το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό, δώσαμε ότι είχαμε, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω πως δεν παλέψαμε με τον Ολυμπιακό, για αύριο, είναι ένα must win παιχνίδι και το μόνο αποτέλεσμα που θέλουμε είναι η νίκη».

Αν είναι έτοιμος να πάρει παραπάνω χρόνο στο «4» λόγω των απουσιών: «Δεν έχω κανένα θέμα, έχω συζητήσει και με τον κόουτς, εγώ θα βοηθήσω όπου θέλει να με χρησιμοποιήσει, στο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν θέσεις».

Για την επιστροφή στο Eurocup: «Σίγουρα είναι μία μεγάλη διοργάνωση, από εκεί και πέρα βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, είχαμε παιχνίδια με πολύ μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τώρα ξεκινούν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στην Ευρώπη για να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.

Δεν θέλω να πω για μακροπρόθεσμους στόχους, όπως είπε και ο Ναζ (σ.σ. Μήτρου-Λονγκ), η Μανρέσα παίζει πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό: «Ο κόσμος κατάλαβε την φιλοσοφία της ομάδας και πως θέλουμε να παίζουμε, παλέψαμε πολύ τα παιχνίδια, κερδίσαμε το ένα, όμως χάθηκε ένας τίτλος και αυτό μας πεισμώνει για τη συνέχεια».

Αν υπάρχει δίψα για έναν τίτλο: «Προφανώς δίψα υπάρχει πρώτα απ’ όλα από εμάς, είμαι τρία χρόνια εδώ, έχουν χαθεί κάποιοι τελικοί, θέλω να πετύχω με τον ΠΑΟΚ κάτι μεγάλο, είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό είτε εγχώριο, νομίζω πως και τα παιδιά που έχουν έρθει κάτι τέτοιο έχουν στο μυαλό τους».