Η Τενερίφη αλλάζει διοργάνωση εγκαταλείποντας το Basketball Champions League για το Eurocup.

Μετά από δέκα χρόνια στο Basketball Champions League η Τενερίφη αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και να αλλάξει διοργάνωση συμμετέχοντας στο ανανεωμένο Eurocup. Η ομάδα των Καναρίων Νήσων αγωνίζεται από το 2016 στο πρωτάθλημα της FIBA και έχει σε τέσσερις τελικούς και έχει κερδίσει δύο τίτλους.

Το Eurocup θα αλλάξει από την επόμενη σεζόν, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μετασχηματισμού του περιβάλλοντος της Euroleague που ξεκίνησε με την άφιξη του νέου CEO της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης Τσους Μπουένο τον περασμένο Ιανουάριο.

Η δεύτερη διοργάνωση της ECA κάνει βήματα για να καθιερωθεί σαφώς ως η δεύτερη πιο σημαντική διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά από αρκετά χρόνια κατά τα οποία το Basketball Champions League της FIBA προσέλκυσε ολοένα και πιο αναγνωρισμένες ομάδες και κέρδισε έδαφος. Η διοργάνωση του Eurocup θα αλλάξει από την επόμενη σεζόν, καθώς μέχρι τώρα, ξεκινούσε με είκοσι ομάδες, χωρισμένες σε δύο ομίλους των δέκα. Κάθε ομάδα έπαιζε 18 αγώνες κανονικής περιόδου και οι έξι πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονταν στους γύρους νοκ άουτ που παίζονταν ως μονοί αγώνες στην φάση των «16» και στα προημιτελικά και σε σειρές «best-of-three» στους ημιτελικούς και στον τελικό. Από τώρα και στο εξής, θα υπάρχουν 32 ομάδες χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους των οκτώ.

Ένας από τους στόχους ήταν η μείωση του αριθμού των αγώνων στην πρώτη φάση, ένα πρόβλημα για ομάδες σε πιο ανταγωνιστικά και απαιτητικά εγχώρια πρωταθλήματα, όπως η ισπανική λίγκα (ACB).

Ο Τσους Μπουένο συναντήθηκε με εκπροσώπους από διάφορα εγχώρια πρωταθλήματα τις τελευταίες εβδομάδες. Στην Ισπανία, μόνο η Μανρέσα συμμετείχε την περασμένη σεζόν. Αυτό πρόκειται να αλλάξει. Η Τενερίφη υπέγραψε ένα από τα 3+2 συμβόλαια. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την ισπανική «AS», έχουν ήδη υπογραφεί είκοσι συμβόλαια και θα υπάρξουν περισσότερα, δηλαδή 22 ή ίσως και 24. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν μέσω εγχώριων διοργανώσεων, είτε μέσω προκριματικών, είτε μέσω wildcard.

Η περίπτωση της Τενερίφης είναι εντυπωσιακή, καθώς συμμετέχει στο Basketball Champions League από το 2016, έχοντας κερδίσει δύο φορές στον τελικό της διοργάνωσης της FIBA. Τώρα θα στοχεύσουν στο Eurocup, μια διοργάνωση που ενδιαφέρει επίσης, αν και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, τις Μπιλμπάο, Τζιρόνα και Μανρέσα, οι οποίες θα επιστρέψουν. Είναι απίθανο, ωστόσο, η Μάλαγα, η Μπανταλόνα ή η Γκραν Κανάρια να αλλάξουν κι εκείνες διοργάνωση, παρόλο που ορισμένες αναφορές που υπάρχουν ήδη υποδηλώνουν ότι μπορεί να συμβεί και μ’ εκείνες κάτι αντίστοιχο όπως με την Τενερίφη.

