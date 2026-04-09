Ο Αθηναϊκός καλείται να πάρει τη νίκη στον δεύτερο τελικό του Eurocup Women κόντρα στη Μερσίν, αλλά πρέπει να πάρει και τη διαφορά για να κατακτήσει την κούπα.

Το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του θέλει να σηκώσει απόψε ο Αθηναϊκός. Η ομάδα της Καλτσίδου πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία σε όλες τις διοργανώσεις και έχει κατακτήσει ήδη το Κύπελλο Ελλάδος.

Απόψε έχει ραντεβού με την ιστορία στον δεύτερο τελικό του EuroCup Women (20:00, Novasports Start, live Gazzetta) κόντρα στη Μερσίν. Στόχος είναι να επαναλάβει τον άθλο του 2010 τότε που είχε πατήσει κορυφή στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η ελληνική ομάδα πρέπει να καλύψει την ήττα του πρώτου ματς.

Ο σύλλογος του Βύρωνα είχε ηττηθεί εντός έδρας στον πρώτο τελικό και έτσι καλείται να κάνει την ανατροπή στο αποψινό παιχνίδι. Ο Αθηναϊκός χρειάζεται νίκη με 6+ πόντους για να σηκώσει και πάλι την κούπα.

Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Start, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί και από το κανάλι της FIBA στο Youtube.