Παναθηναϊκός: Η επόμενη φάση και οι πιθανοί αντίπαλοι στους «8» του EuroCup Γυναικών
Σε μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με γιορτή, ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του και προκρίθηκε στους «8» του EuroCup Γυναικών, έχοντας ήδη «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Το επιβλητικό 49-76 στην Πολωνία είχε βάλει γερά θεμέλια και η ρεβάνς στο Telekom Center Athens με τη Ζαγκλέμπιε (93-94) είχε περισσότερο χαρακτήρα επιβεβαίωσης.
Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό. 7.829 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο, καταγράφοντας πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης και δίνοντας ξεχωριστό παλμό στην ομάδα. .
Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη πρόκληση. Αν όλα κυλήσουν όπως αναμένεται, ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του τη Μερσίν, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Κιμπίρκστις με 67-87. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για αύριο (22/01) στις 18:00 και θα ξεκαθαρίσει οριστικά το ζευγάρι της προημιτελικής φάσης.
Η φάση των «8» του EuroCup Γυναικών θα κριθεί και πάλι σε διπλούς αγώνες, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 5 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 12 Φεβρουαρίου.
