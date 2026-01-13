Η ρεβάνς του αγώνα για τους «16» του Eurocup γυναικών μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ζαγκλέμπιε θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens!

Έτοιμες να ζήσουν μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία είναι οι γυναίκες του Παναθηναϊκού ενόψει της προσπάθειας που θα κάνουν για πρόκριση στα προημιτελικά του Eurocup!

Οι «πράσινες» θα παίξουν στη φάση των «16» με την πολωνική Ζαγκλέμπιε, με το πρώτο ματς να είναι προγραμματισμένο για τις 14 Ιανουαρίου (19:00) στο «ArcelorMittal Park» της Πολωνίας και το δεύτερο στις 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Όπως είναι γνωστό η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού χρησιμοποιεί για τους ευρωπαϊκούς τους αγώνες το κλειστό του Χολαργού, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλο διακύβευμα και κρίνεται μια πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, αποφασίστηκε το παιχνίδι της ρεβάνς να διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (21/1, 21:00).

Αν μη τι άλλο αναμένεται ισχυρή παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να σπρώξουν την ομάδα τους στην μεγάλη πρόκριση.