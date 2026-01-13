Αντετοκούνμπο: «Μεγάλη ευκαιρία ο Άρης για μένα… Ανυπομονώ να παίξω»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Άρη δηλώνοντας την ανυπομονησία του να παίξει στο Nick Galis Hall.

Ο 28χρονος διεθνής σέντερ μίλησε στη Media Day για τη μεταγραφή του στον Άρη και αρχικά αναφέρθηκε σ’ αυτή λέγοντας ότι… «πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μένα. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα με ιστορία και ήρθα για να τη βοηθήσω να πετύχουμε τους στόχους. Ο Άλεξ μου είπε μόνο καλά πράγματα για την ομάδα, ότι ο Άρης είναι πολύ καλός οργανισμός». Ρωτήθηκε για την καλή σχέση του με τον Ρίτσαρντ Σιάο, τον ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. «Είμαστε φίλοι με τον Ρίτσαρντ. Είναι καλό παιδί, αγαπάει το μπάσκετ, γνωριζόμαστε χρόνια και είναι καλό που είναι ιδιοκτήτης της ομάδας. Δεν μίλησα μαζί του».

Σχετικά με το επίπεδο δυσκολίας της Χάποελ Ιερουσαλήμ απάντησε πως… «η Χάποελ είναι πολύ καλή ομάδα. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας», και αναφέρθηκε στη δική του ανυπομονησία. «Μερικές φορές πρέπει να μπαίνεις με το καλημέρα στα βαθιά. Ανυπομονώ για την ευκαιρία που θα μου δοθεί».