Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω γεμάτο το γήπεδο, ό,τι χρειάζεται από εμένα ο Σιάο είμαι εδώ»

Ο Νίκος Γκάλης, μετά τη νίκη του Άρη επί του Αμβούργου, αναφέρθηκε στον Ρίτσαρντ Σιάο αλλά και στον κόσμο που γέμισε το γήπεδο.

Μέσα σε μία τρομερή ατμόσφαιρα, ο Άρης κατάφερε να επικρατήσει του Αμβούργου στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup με 98-76. Ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο, ήταν ο Νίκος Γκάλης.

Μάλιστα ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ είχε την ευκαιρία να τα πει με τον νέο ιδιοκτήτη του Άρη, τον Ρίτσαρντ Σιάο. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Γκάλης, αναφέρθηκε σε αυτόν ενώ μίλησε και για τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

«Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο, θυμάμαι τις παλιές στιγμές. Έχει κάτι από τα παλιά. Καλή επιτυχία στον νέο ιδιοκτήτη Καλωσορίζουμε τον Σιάο στην Αρειανή οικογένεια.

Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της σιγά-σιγά και να φτιάξουμε μια ωραία ομάδα για τον κόσμο μας, που είναι δίπλα και στις καλές και στις κακές στιγμές.

Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη. Ό,τι χρειάζεται από εμένα είμαι εδώ».