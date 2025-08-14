Τζόουνς: «Γνωρίζω καλά την παράδοση του Άρη, ξέρω που έρχομαι»

Ο Μπράις Τζόουνς, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη, μεταξύ άλλων μίλησε για τους στόχους του ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους.

Ο Άρης ετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο η οποία θα έχει αναμφίβολα ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη στην εποχή του Ρίτσαρντ Σιάο στην ομάδα.

Ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των «κιτρινόμαυρων», είναι ο Μπράις Τζόουνς που έρχεται στην Ελλάδα μετά από μία δυνατή σεζόν έχοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της Αδριατικής Λίγκας και παράλληλα έχοντας πάρει θέση στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος.

Ο ίδιος, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη, μίλησε για τους στόχους του, αποκάλυψε όσα ξέρει για την ιστορία του Άρη ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την έλευσή μου στον Άρη. Γνωρίζω ότι πρόκειται για μία ιστορική ομάδα και έρχομαι για να συνεχίσουμε αυτήν την ιστορία».

Αναφορικά με τους στόχους του, ο Jones έχει το δικό του τρίπτυχο: «Οι στόχοι μου είναι συνυφασμένοι μ’ αυτούς της ομάδας και είναι τρεις. Να κερδίζουμε αγώνες, να παίζουμε σκληρά και να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι. Μ’ αυτά τα συστατικά, θα έχουμε μία καλή σεζόν».

Για την ιστορία του Άρη: «Γνωρίζω πολύ καλά την παράδοση που έχει η ομάδα στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γνωρίζω επίσης για τους πολύ θερμούς φιλάθλους και την κουλτούρα της ομάδας. Ξέρω πού έρχομαι και θα δώσω τα πάντα για να έχουμε μία επιτυχημένη χρονιά».

Στέλνοντας το μήνυμά του στον κόσμο, ο Τζόουνς αναφέρει: «Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σας! Ας βγάλουμε όλοι μαζί πολλή, πάρα πολλή ενέργεια στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη που ήδη μου δείχνετε και… δεν κρατιέμαι για να ξεκινήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Το μέλλον δείχνει πολύ καλό για μας».