Ο προπονητής της Παρί, Τουόμας Ίσαλο αναδείχθηκε σε κορυφαίος της φετινής χρονιάς στο EuroCup.

Η Παρί έχει πραγματοποιήσει μία πολύ καλή πορεία τη φετινή σεζόν στο EuroCup, έχοντας φτάσει στη φάση των τελικών της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την επίσης γαλλική Μπουργκ με στόχο το «εισιτήριο» για την Euroleague.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του Παρισίου, ο 41χρονος Φινλανδός Τουόμας Ίσαλο, αναδείχθηκε σε κορυφαίος προπονητής της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου στο EuroCup.

Υπό τις οδηγίες του, η Παρί έχει καταφέρει να διαθέτει την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση με 98,4 πόντους κατά μέσο όρο σε κάθε ματς ενώ παράλληλα στις 20 νίκες που έχει μέχρι στιγμής, η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν στους 19,1 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Ίσαλο από το 2021 έως και το 2023 ήταν στην τεχνική ηγεσία της Βόννης, εκεί όπου κατάφερε να βγει κορυφαίος δύο συνεχόμενες χρονιές (2021-22, 2022-23) ενώ στην τελευταία του σεζόν κατέκτησε το BCL.

EuroCup Coach of the Year: Tuomas Iisalo 🧠



Euroleague Basketball is pleased to announce that Tuomas Iisalo coach of @ParisBasketball has been voted as the EuroCup Coach of the Year for the 2023-24 season 🏆#RoadToGreatness pic.twitter.com/7IGAMH2Nxj