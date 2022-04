Ο Βιτένις Λιπκεβίτσιους ευστόχησε στο καλάθι της χρονιάς όσον αφορά το EuroCup ευστοχώντας από τη μία πλευρά του παρκέ στην αλλη.

O Λιθουανός φόργουορντ της Λιετκαμπέλις θα θυμάται για πολλά χρόνια ακόμα το καλάθι στο οποίο ευστόχησε με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα με την Βίρτους Μπολόνια.

Με τη ληξη της πρώτης περιόδου όχι μόνο πρόλαβε το χρονόμετρο, αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει στο καλαθι της ιταλικής ομάδας, έχοντας σουτάρει από το ύψος των βολών της ρακέτας της Λιετκαμπέλις!

Αν μη τι άλλο έχει βάλει υποψηφιότητα για το πιο ... τρελό buzzer beater της χρονιάς.

Δείτε τι έβαλε

A shot of the year? 🤔 Lietkabelis Panevezys forward Vytenis Lipkevicius with a full-court buzzer-beater 🤯 pic.twitter.com/HIGfX0EeTN