To poster του Κορντινιέ στην Πάτρα, το καλύτερο κάρφωμα του Μαρτίου στο EuroCup (vid)

Ο Αζάια Κορντινιέ έκανε το καλύτερο κάρφωμα του περασμένου μήνα στο EuroCup έχοντας... βάλει μέσα στο καλάθι τον Λάγιο που προσπαθησε να τον ανακόψει.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ της Βίρτους Μπολόνια πρόσφερε την καλύτερη, ίσως, φάση του Μαρτίου στο EuroCup.

Σίγουρα πρόσφερε το... καλύτερο κάρφωμα καθώς η προσπάθειά του στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα στην Πάτρα, ήταν και η καλύτερη για τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση.

Δείτε και θυμηθείτε την καρφωματάρα του Κορντινιέ

There were some INSANE dunks in March...🤯



Don't miss out the Top 10 from dunks from then!



'Top 10 Dunks of the Month' I #RoadToGreatness pic.twitter.com/2NgqmTzl3A