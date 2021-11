TOP10 EuroCup: «Διπλή» Τουρκ Τέλεκομ και η αήττητη Παρτίζαν στην κορυφή (vid)

Πλούσιες φάσεις από την τρίτη «στροφή» του EuroCup με την κορυφή να ανήκει στο πόστερ κάρφωμα του Άλεν Σμάιλαγκιτς για την Παρτίζαν.

«Πληθωρικό» για μία ακόμη αγωνιστική το TOP 10 τους EuroCup, που περιλαμβάνει κάτι από καρφώματα, buzzer beater αλλά και μπλοκ για τους λάτρεις του θεάματος.

Στην καλύτερη τριάδα βρίσκεται η Τουρκ Τέλεκομ και μάλιστα εκπροσωπείται 2 φορές. Στο Νο3 φιγουράρει ο Οκτάβιους Έλις με ένα μεγαλοπρεπές στοπ στον αντίπαλό του, ενώ μία θέση πιο πάνω είναι η συνεργασία των Χάρισον και Ντόκινς για την.. πτήση του τελευταίου.

Η κορυφή ανήκει στον Άλεν Σμάιλαγκιτς της Παρτίζαν, με ένα πόστερ ανάμεσα σε «δέντρα».

Your Top 10 plays of Round 3 have arrived!



#RoadToGreatness