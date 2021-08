Ο Σκαριόλο αποθέωσε τον ηθοποιό Άνταμ Σάντλερ για τις μπασκετικές του γνώσεις! (pic)

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο πέρασε μια μέρα με τον Αμερικανό ηθοποιό Άνταμ Σάντλερ, τον οποίο αποθέωσε για τις μπασκετικές του γνώσεις.

Ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας και πλέον head coach της Βίρτους Μπολόνια μοιράστηκε με τους ακολουθούς του στο Twitter μια φωτογραφία του εντός παρκέ με τον ηθοποιό Άνταμ Σάντλερ, την οποία συνόδευσε παράλληλα με το εξής μήνυμα:

«Πέρασα πολύ όμορφα μια ολόκληρη μέρα μαζί με τον Άνταμ Σάντλερ, έναν εξαιρετικά ευγενικό τύπο που έχει βαθιά γνώση του μπάσκετ!»

Had a great time sharing a day with @AdamSandler,an extremely kind person and someone with a deep knowledge of the game of basketball! pic.twitter.com/fPvlndEXh2