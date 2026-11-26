Δείτε σε LIVE Streaming την αναμέτρηση Βουλγαρία - Δανία για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.

Ο Σάσα Βεζένκοβ επιστρέφει στη δράση με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η Βουλγαρία που έχει ρεκόρ 1-0 στον όμιλό της, υποδέχεται τη Δανία (26/11, 19:00) για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, με στόχο τη νίκη, που θα την ανεβάσει στην πρώτη θέση του ομίλου.