Βουλγαρία - Δανία: LIVE Streaming η αναμέτρηση της ομάδας του Βεζένκοβ για τα προ-προκριματικά του EuroBasket
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Δείτε σε LIVE Streaming την αναμέτρηση Βουλγαρία - Δανία για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.
Ο Σάσα Βεζένκοβ επιστρέφει στη δράση με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η Βουλγαρία που έχει ρεκόρ 1-0 στον όμιλό της, υποδέχεται τη Δανία (26/11, 19:00) για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, με στόχο τη νίκη, που θα την ανεβάσει στην πρώτη θέση του ομίλου.
Δείτε σε LIVE Streaming την αναμέτρηση
@Photo credits: FIBA
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