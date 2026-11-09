Η Βουλγαρία ανακοίνωσε την ευρεία λίστα των 24 παικτών για την αναμέτρηση με τη Δανία, με τους Σάσα Βεζένκοβ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ολυμπιακού να βρίσκονται στις επιλογές.

Με... ερυθρόλευκο χρώμα θα παραταχθεί η προεπιλογή της εθνικής Βουλγαρίας ενόψει της συνέχειας των προκριματικών του EuroBasket 2029. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λιούμπομιρ Μίντσεβ, συμπεριέλαβε 24 παίκτες στην ευρεία λίστα για την αναμέτρηση με τη Δανία, με δύο γνώριμα πρόσωπα από τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζουν.

Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του προπονητή της Βουλγαρίας. Η αναμέτρηση με τη Δανία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:00, στην Arena 8888 της Σόφιας, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών. Η Βουλγαρία έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 1-0 στον τέταρτο όμιλο, όπου συμμετέχει επίσης η Ρουμανία, και θέλει να διατηρήσει το θετικό της ξεκίνημα.

Η λίστα των 24 παικτών της Βουλγαρίας: