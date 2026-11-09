Βουλγαρία: Με Βεζένκοβ και ΜακΙντάιρ η προεπιλογή για τα προκριματικά του EuroBasket 2029 τον Νοέμβριο
Με... ερυθρόλευκο χρώμα θα παραταχθεί η προεπιλογή της εθνικής Βουλγαρίας ενόψει της συνέχειας των προκριματικών του EuroBasket 2029. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λιούμπομιρ Μίντσεβ, συμπεριέλαβε 24 παίκτες στην ευρεία λίστα για την αναμέτρηση με τη Δανία, με δύο γνώριμα πρόσωπα από τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζουν.
Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του προπονητή της Βουλγαρίας. Η αναμέτρηση με τη Δανία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:00, στην Arena 8888 της Σόφιας, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών. Η Βουλγαρία έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 1-0 στον τέταρτο όμιλο, όπου συμμετέχει επίσης η Ρουμανία, και θέλει να διατηρήσει το θετικό της ξεκίνημα.
Η λίστα των 24 παικτών της Βουλγαρίας:
Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (Ολυμπιακός)
Ουμόντζα Γκίμπσον (Μπαρτσελόνα)
Κονσταντίν Τοσκόφ (Μπάλκαν)
Λάτσεζαρ Τοσκόφ (Μίνερ 2015)
Μόμτσιλ Κάντιεφ (Μπερόε Στάρα Ζαγόρα)
Τεοντόρ Τριφόνοφ (Spanish Basketball Academy)
Πάβλιν Ιβάνοφ (Μπάλκαν)
Αλεξάνταρ Στοϊμένοφ (Μπάλκαν)
Κράστομιρ Μίχοφ (Μπερόε Στάρα Ζαγόρα)
Μάρτιν Ρούσεφ (ΤΣΣΚΑ)
Μίροσλαβ Βάσοφ (Ρίλσκι Σπορτίστ)
Μπορισλάβ Μλαντένοφ (Τσέρνο Μόρε Ναβιμπουλγκάρ)
Αλεξάνταρ Ματούσεφ (Σπάρτακ Πλέβεν)
Στέφαν Μιχαΐλοφ (Σπάρτακ Πλέβεν)
Χρίστο Μπάτσκοφ (Ρίλσκι Σπορτίστ)
Ιβάν Σπίροφ (Μπάλκαν)
Γιορντάν Μίντσεφ (Μανρέσα)
Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)
Νικολάι Μιχαΐλοφ (Μπότεφ Ακαντέμικ)
Εμίλ Στοΐλοφ (Πάλμερ)
Κονσταντίν Κοσταντίνοφ (Οστάνδη)
Κριστιάν Ζάνοφ (Μπότεφ 2012 Βράτσα)
Τσβετομίρ Τσερνοκόζεφ (Τσέρνο Μόρε Ναβιμπουλγκάρ)
Αντρέι Ιβάνοφ (Τσέρνο Μόρε Ναβιμπουλγκάρ)
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