Eurobasket 2025: Η mini movie με πρώτο πλάνο τον Αντετοκούνμπο
Το Eurobasket 2025, αποτυπώθηκε σε ένα δίλεπτο βιντεάκι από τη FIBA, ανασκοπώντας μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης του καλοκαιριού.
Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο πλάνο που φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, να αυτοσυγκεντρώνεται στο καθιερωμένο του τελετουργικό πριν από κάθε παιχνίδι.
Ξεχωρίζουν από τη monie movie, ορισμένα highlights με εντυπωσιακές φάσεις, καθώς και αντιδράσεις του κόσμου. Κλείνοντας, τα πλάνα δείχνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, Γερμανούς να πανηγυρίζουν τη δεύτερη κατάκτησή τους.
Δείτε το video από τη FIBA:
It just hits different. ❤️— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 24, 2025
Relive the magic with the FIBA EuroBasket 2025 mini-movie. pic.twitter.com/ZfXyQyNJM8
