Η FIBA δημοσίευσε τη mini movie από το Eurobasket του 2025, με πρώτο πλάνο να φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί το τελετουργικό του.

Το Eurobasket 2025, αποτυπώθηκε σε ένα δίλεπτο βιντεάκι από τη FIBA, ανασκοπώντας μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης του καλοκαιριού.

Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο πλάνο που φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, να αυτοσυγκεντρώνεται στο καθιερωμένο του τελετουργικό πριν από κάθε παιχνίδι.

Ξεχωρίζουν από τη monie movie, ορισμένα highlights με εντυπωσιακές φάσεις, καθώς και αντιδράσεις του κόσμου. Κλείνοντας, τα πλάνα δείχνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, Γερμανούς να πανηγυρίζουν τη δεύτερη κατάκτησή τους.

Δείτε το video από τη FIBA:

 

@Photo credits: twitter/Eurobasket
     

