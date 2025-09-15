Ο Εργκίν Αταμάν αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Αλπερέν Σενγκούν να πάρει σουτ για τρεις πόντους στο τέλος του αγώνα.

Η Τουρκία μπορεί να πέρασε άνετα από το εμπόδιο της Ελλάδας στον ημιτελικό, ωστόσο στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025, παρά το γεγονός ότι φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι, ηττήθηκε από τη Γερμανία με 88-83.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στη Συνέντευξη Τύπου, ο Εργκίν Αταμάν μεταξύ άλλων κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορούσε το σουτ για τρεις πόντους όπου πήρε ο Αλπερέν Σενγκούν, με τον Τούρκο προπονητή ωστόσο να αρνείται να το σχολιάσει.

«Δεν μου αρέσει να κάνω σχόλια για τις αποφάσεις των παικτών μου. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Αλπερέν πήρε το σουτ, οπότε τελείωσε για εμένα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό».