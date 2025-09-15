Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς χάρηκε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2009 κατάφερε να βρεθεί ξανά στο βάθρο, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, αφού επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μπορεί να απέκτησε πρόβλημα τραυματισμού νωρίς στο τουρνουά και στη συνέχεια να είδε τη Σερβία να αποκλείεται από τη Φινλανδία ενώ είχε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί, ωστόσο ο ίδιος έστειλε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την τρίτη θέση.

«Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό. Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας. Σεβασμός».