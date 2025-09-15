EuroBasket 2025, Μπογκντάνοβιτς για χάλκινο της Ελλάδας: «Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας» (vid)
Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2009 κατάφερε να βρεθεί ξανά στο βάθρο, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, αφού επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89.
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μπορεί να απέκτησε πρόβλημα τραυματισμού νωρίς στο τουρνουά και στη συνέχεια να είδε τη Σερβία να αποκλείεται από τη Φινλανδία ενώ είχε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί, ωστόσο ο ίδιος έστειλε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την τρίτη θέση.
«Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό. Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας. Σεβασμός».
Sometimes it shines like gold 😉— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) September 14, 2025
Congrats to our orthodox brothers 💪
Respect 🫡 https://t.co/U0EeUf9orX
