EuroBasket 2025, Μπογκντάνοβιτς για χάλκινο της Ελλάδας: «Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας» (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς της Σερβίας

bet365

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς χάρηκε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2009 κατάφερε να βρεθεί ξανά στο βάθρο, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, αφού επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μπορεί να απέκτησε πρόβλημα τραυματισμού νωρίς στο τουρνουά και στη συνέχεια να είδε τη Σερβία να αποκλείεται από τη Φινλανδία ενώ είχε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί, ωστόσο ο ίδιος έστειλε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την τρίτη θέση.

«Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό. Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας. Σεβασμός».

 

@Photo credits: fiba.basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα