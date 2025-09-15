Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας παίκτης με δύο συμμετοχές στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός στο EuroBasket 2025, με τον Έλληνα σταρ να κερδίζει έτσι μια θέση στην κορυφαία πεντάδα του τουρνουά.

Με 27.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ, 45.1 ασόιστ, 1.1 κλέψιμο, 0.9 μπλοκ και 31.6 βαθμούς στην αξιολόγηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έμοιαζε απίθανο να μην είναι στην καλύτερη πεντάδα, εκεί όπου βρίσκονται επίσης οι Βάγκνερ, Σενγκούν, Ντόντσιτς και ο MVP Σρούντερ.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket, καθώς το είχε πετύχει και το 2022. Έτσι, «έπιασε» τον Φάνη Χριστοδούλου στις 2 κορυφαίες πεντάδες, ενώ πλέον βρίσκεται στο «κυνήγι» του Νίκου Γκάλη, που φιγουράρει στην πρώτη θέση με 4 κορυφαίες πεντάδες.

Αναλυτικά όλοι οι Έλληνες που έχουν βρεθεί σε κορυφαία πεντάδα EuroBasket: