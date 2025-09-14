Ο Νίκος Γκάλης συνεχάρη την Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική στο EuroBasket.

Οι Έλληνες διεθνείς επικράτησαν της Φινλανδίας στο παιχνίδι της τρίτης θέσης και το γιόρτασαν με την ψυχή τους, με τον Νίκο Γκάλη να μεταφέρει τα συγχαρητήριά του.

«Πάντα επίσημη αγαπημένη» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο «Γκάνκστερ», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φωτογραφία των Ελλήνων να χορεύουν συρτάκι στο κέντρο της Arena Riga.