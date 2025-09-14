EuroBasket 2025, Γκάλης: «Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, πάντα επίσημη αγαπημένη»
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική στο EuroBasket.
Οι Έλληνες διεθνείς επικράτησαν της Φινλανδίας στο παιχνίδι της τρίτης θέσης και το γιόρτασαν με την ψυχή τους, με τον Νίκο Γκάλη να μεταφέρει τα συγχαρητήριά του.
«Πάντα επίσημη αγαπημένη» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο «Γκάνκστερ», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φωτογραφία των Ελλήνων να χορεύουν συρτάκι στο κέντρο της Arena Riga.
Το ποστ του Νίκου Γκάλη για την Εθνική
