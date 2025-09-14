EuroBasket 2025, Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια»
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική στο EuroBasket 2025. Παρέα με τα αδέρφια του, Θανάση και Γιάννη, ο Κώστας με δύο φωτογραφίες έδειξε όλη την πορεία της ζωής τους.
«Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια» έγραψε στο instagram ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη λεζάντα με δύο φωτογραφίες.
Στην πρώτη, τους τρεις σε πολύ μικρή ηλικία αγκαλιασμένους σε μία καρέκλα και στη δεύτερη, να κάθονται στα αποδυτήρια της Arena Riga με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.
Η ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο
