Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική και στο τέλος τα παιδιά του βρέθηκαν κοντά του.

Αποστολή Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας

Επιστροφή στα μετάλλια για την Ελλάδα. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο. Πλέον η Εθνική μας έχει 6 μετάλλια σε Eurobasket μετά το αποψινό αποτέλεσμα.

Το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική κατέκτησε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έκανε ματσάρα με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ και στο τέλος της αναμέτρησης, τα παιδιά του βρέθηκαν κοντά του σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Μάλιστα είχε αγκαλιά την κόρη του και δίπλα του τους δύο γιους του.