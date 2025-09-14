Eurobasket 2025, Aντετοκούνμπο: Μαζί με τα παιδιά του μετά το χάλκινο
Αποστολή Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας
Επιστροφή στα μετάλλια για την Ελλάδα. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο. Πλέον η Εθνική μας έχει 6 μετάλλια σε Eurobasket μετά το αποψινό αποτέλεσμα.
Το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική κατέκτησε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έκανε ματσάρα με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ και στο τέλος της αναμέτρησης, τα παιδιά του βρέθηκαν κοντά του σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Μάλιστα είχε αγκαλιά την κόρη του και δίπλα του τους δύο γιους του.
