EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Ο Παπανικολάου σε τρομερό chase down block!
Ο Νκαμούα προσπάθησε να σκοράρει στο καλάθι της Εθνικής μας, όμως ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εκεί, κάνοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά block του EuroBasket 2025.
Ο Κώστας παπανικολάου, ο οποίος έχει πατήσει τα 35, έδειξε πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους στα chase down blocks, παίρνοντας τα βήματα του αντιπάλου του και σταματώντας τον εντυπωσιακά στον αέρα.
Το τρομερό chase down block του Παπανικολάου:
K-Pap is 35 years old and can still JUMP.#EuroBasket pic.twitter.com/qgRZkKLqMA— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
