Το χρυσό μετάλλιο του EuroBasket θα κριθεί απόψε (14/9, 21:00) στη Ρίγα. Διεκδικητές η Τουρκία και η Γερμανία.

Το EuroBasket 2025 φτάνει πλέον στο τέλος του, με τη Ρίγα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης όπου η Τουρκία και η Γερμανία θα «παλέψουν» για το τρόπαιο.

Ο μεγάλος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:00. Live η εξέλιξη του ματς από το Gazzetta, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Start αλλά και την ΕΡΤ 1. Υπενθυμίζουμε ότι στις 17:00 θα παίξει η Ελλάδα με τη Φινλανδία για την τρίτη θέση.

Ο Ντένις Σρούντερ ανέφερε μεταξύ άλλων για την αναμέτρηση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε την Γερμανία στον χάρτη ξανά σε ένα ιστορικό καλοκαίρι για εμάς. Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αύριο».

Από την πλευρά του, ο Τσέντι Όσμαν δήλωσε: «Η Γερμανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει σπουδαίο ρόστερ, με παίκτες όπως ο Σρούντερ, ο Βάγκνερ, ο Τάις και ο Ομπστ. Έχουμε όμως δείξει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δυνατές ομάδες, όπως η Σερβία, η Ελλάδα και η Λετονία. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Το πρόγραμμα της ημέρας (14/9)