EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ο Σενγκούν απενεργοποίησε τα σχόλια στην αμφιλεγόμενη δημοσίευσή του

Ευτυχία Οικονομίδου
Αλπερέν Σενγκούν
Ο Αλπερέν Σενγκούν απενεργοποίησε τα σχόλια στην δημοσίευσή του μετά το Ελλάδα - Τουρκία λόγω του σάλου που προκλήθηκε.

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Ο Αλπερέν Σενγκούν προχώρησε σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση, μετά το τέλος της αναμέτρησης, που προκάλεσε πολύ μεγάλο ντόρο. Συγκεκριμένα, ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς ανήρτησεστο Instagram ένα καρουζέλ από το παιχνίδι με τη «γαλανόλευκη», συνοδεύοντάς τα με το εξής σχόλιο: «Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;».

Τα σχόλια από κάτω πήραν... φωτιά με τον Σενγκούν να αποφασίζει να κλείσει τα σχόλια.

Ο Άλπερεν Σένγκουν στην Τουρκία

@Photo credits: INTIME
     

