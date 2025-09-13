EuroBasket 2025, Καλκαβούρας στο Eurobasket Live by Novibet: «Ο Όσμαν ξέχασε να κάνει τον τραυματία ανεβαίνοντας στο πούλμαν»
Ο Αντώνης Καλκαβούρας, μετά το Ελλάδα - Τουρκία 68-94, μιλώντας στο EuroBasket Live by Novibet στάθηκε στο «θέατρο» του... τραυματία Τσέντι Όσμαν πριν τον ημιτελικό του EuroBasket 2025.
Μετά το Ελλάδα - Τουρκία 68-94, Αντώνης Καλκαβούρας, ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Ρίγα για το EuroBasket 2025, μιλώντας στο EuroBasket Live by Novibet αναφέρθηκε στο «θέατρο» του... τραυματία Τσέντι Όσμαν.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας για τον Όσμαν στο EuroBasket Live by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025: Η ΕΟΚ αντέδρασε στο «χωρίς οίκτο» των Τούρκων, οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν την ανάρτηση!
- EuroBasket 2025, Ελλάδα: Η άφιξη της Εθνικής στο γήπεδο για την προπόνηση πριν το παιχνίδι της τρίτης θέσης (vid)
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ο Σενγκούν απενεργοποίησε τα σχόλια στην αμφιλεγόμενη δημοσίευσή του